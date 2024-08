Ressources forestières : 50 tonnes de fruits de baobab produits dans la région de Kaffrine en 2023

La région de Kaffrine a produit 50 tonnes de fruits de baobab destinées à la commercialisation en 2023. L’information a été donnée par le Secrétaire d’État en charge de l’Urbanisme et du Logement, citant des données du service des Eaux et Forêts de Birkelane.

Momath Talla Ndao s’exprimait en marge de la journée nationale de l’arbre et du lancement de la campagne de reboisement ce dimanche, dans les communes de Keur Mboucki et Touba Mbella.



Lors de cette journée M. Ndao a appelé à la « préservation et au développement’’ des ressources forestières du département de Birkilane et de la région de Kaffrine ».

Il a ajouté que « le département de Birkelane dispose d’une seule forêt classée de 8 100 hectares, qui est fortement empiétée par des exploitations agricoles ».

M. Ndao de relever que les ressources forestières sont ‘’fortement’’ entamées du fait des actions néfastes de l’homme, citant notamment les ‘’défrichements anarchiques’’, les ‘’feux de brousse’’, les ‘’coupes sauvages’’.



Cette situation doit, selon lui, inciter les populations de la région à faire de la protection de la nature une priorité et à s’investir davantage dans les actions de reforestation et de la sauvegarde de la nature.

« Kaffrine a produit 2 millions 50 mille 196 plants en 2023 et est en train de suivre cette même dynamique pour cette année 2024 » a pour sa part ajouté l’inspecteur régional des Eaux et Forêts de la région, Babacar Sall.