Résultats Bac 2021 au Sénégal: les Instituts Al Azhar réalisent un taux de réussite de 65%

Dans un communiqué parvenu à PressAfrik, les instituts Al Azhar, fondés par Cheikh Mouhamadou Mourtada Mbacké et qui comptent aujourd’hui plus de 95 000 élèves, du Préscolaire au Secondaire, informe avoir réalisé, "pour le baccalauréat 2021, grâce à l’engagement de son corps enseignant et de tous ses élèves, des performances record, aussi bien en termes de candidats présentés qu’en termes de pourcentage de réussite".



Le document de renseigner qu'au total, "sur 1154 candidats présentés au baccalauréat, 752 ont été déclarés admis, soit un taux de réussite de 65%, largement au-dessus de la moyenne nationale de 44%"



Avant d'ajouter: "En outre, 222 mentions ont été obtenues, grâce à un encadrement rigoureux, des enseignants très dévoués et une administration prête à tout pour hisser le Groupe au rang des meilleures écoles privées du Sénégal"



Les Instituts Al Azhar indiquent que "c'est dans cette perspective et pour booster les opportunités des bacheliers en Arabe, l’Université Cheikh Ahmadou Bamba (UCAB) a été créée en 2006 par Serigne Mame Mor Mbacké Ibn Serigne Mouratada Mbacké, Ibn Serigne Touba Khadim Rassoul à Ndam Daroul- Alim Al Khabir. L’UCAB vient ainsi compléter le dispositif de formation et d’enseignement islamique mis en place depuis 1974, d’abord à travers les instituts Al Azhar, ensuite par l’Université"



Ils renseignent également que "ce dispositif a connu, ces dernières années, une ascension fulgurante grâce, d’une part, au concours d’éminents universitaires du Sénégal et du monde entier, et d’autre part, aux innombrables innovations relatives notamment à l’enseignement des sciences, des technologies de l’ingénierie et des mathématiques".



Poursuivant et formalisant la pensée de Cheikh Ahmadou Bamba dans un contexte de modernité, les instituts Al Azhar et l’UCAB se veulent un creuset de l'apprentissage et de développement des facultés intellectuelles, morales et physiques ; c’est-à-dire de l’éducation basée sur les valeurs prônées par le «serviteur du Messager d’Allâh», note le communiqué.



Qui souligne que "pour Cheikh Ahmadou Bamba, l’éducation est, en plus d’être une prescription divine, un héritage qu’il tient de son père, Momar Anta Sali Mbacké, un savant respecté par les rois de son époque, grâce à son enseignement de très haut niveau. A sa disparition en 1883".



"Ahmadou Bamba resta à Mbacké Cayor pendant 2 ans dans le dessein d'aider les disciples de son père à approfondir leurs connaissances. Homme de savoir, le Cheikh a laissé à la postérité des milliers d’œuvres, exposés aujourd’hui à la bibliothèque Daray Kamil de Touba. Ce qui témoigne de l’importance qu’il a toujours accordé à l’éducation et aux livres dans la construction de toute société, pour un développement harmonieux de la Nation", rappelle le document.