Retard à l'Assemblée nationale: les députés sénégalais n'ont toujours pas rompu avec les mauvaises habitudes

Les députés sénégalais n'ont toujours pas rompu avec les mauvaises habitudes. Convoqués à 9h00 (Gmt) en séance plénière ce lundi 03 février 2020 à l'Assemblée nationale, la séance, dirigée par le président Moustapha Niasse, a démarré à 12h 07.



Dans le passé, Moustapha Niasse, avait déploré le retard et l' absentéisme de ses collègues. « Il arrive que des députés s’absentent des réunions de commissions permanentes, et aussi des séances plénières, de manière répétée voire constante. J’invite les collègues à abandonner cette pratique. C’est un mal qu’il faut éradiquer», avait lancé Niasse.



L’ordre du jour de ce lundi porte sur l’élection des membres du Parlement de la C.E.D.E.A.O. Cette séance sera suivie de l’examen du Projet de loi n°01/2020 abrogeant et remplaçant la loi organique n°2011-15 du 8 juillet 2011 relative aux lois de finances, modifiée par la loi organique n°2016-34 du 23 décembre 2016. Le ministre des Finances et du Budget, Abdoulaye Daouda Diallo défendra ce Projet de loi.