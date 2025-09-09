Retard de paiement des pécules des ASP : la direction présente ses excuses et appelle les agents à s'identifier

Suite à des incidents de paiement des pécules des Assistants à la Sécurité de Proximité (ASP) pour les mois de juillet et août 2025, la Direction générale de l'Agence d'Assistance à la Sécurité de Proximité présente ses excuses aux agents impactés. Elle les invite également, de manière urgente, à se rapprocher des représentants officiels des opérateurs mobiles (Orange Money et Wave) pour procéder à la correcte identification des puces téléphoniques liées à leurs comptes.



Selon le communiqué de l'ASP, daté du 9 septembre 2025, ces retards sont survenus après l'utilisation de la plateforme SEN TRESOR pour le règlement mobile des pécules. Ils sont dus à des problèmes d'identification des numéros de téléphone liés aux comptes mobiles (Orange Money et Wave) des bénéficiaires.



La Direction générale de l'ASP travaille activement avec les services du Trésor pour résoudre ces problèmes et rétablir les paiements dans les plus brefs délais.