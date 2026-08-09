Politique : Kiiraay lance sa campagne nationale et internationale d’implantation

Le parti politiques « Kiiraay - Les Patriotes Républicains » lance la structuration de ses bases militantes sur l'ensemble du territoire national et au sein de la diaspora. Dans une directive signée ce dimanche 9 août 2026, la présidence de la formation a fixé une feuille de route axée sur l'ancrage local pour capitaliser sur l'engouement suscité par sa création.



L'organisation priorise la création de cellules de quartier et de village avant le lancement officiel de la vente des cartes de membres. Cette stratégie de maillage territorial vise à structurer la base militante dans l'ensemble des quartiers, villages, communes du pays et au sein de la diaspora. Le plan d'action s'organise autour d'une démarche progressive conçue pour consolider les fondations du parti.



La direction de Kiiraay ordonne d'abord l'installation des cellules locales et des comités d'initiative. Ces structures piloteront les différents mouvements sociaux et socioprofessionnels intégrés, englobant les jeunes (Ndawi Kiiraay), les femmes (Jigéeni Kiiraay), les cadres (Kanggami Kiiraay), les enseignants (Jàngalekati Kiiraay) ainsi que les artisans, transporteurs, sages, personnes en situation de handicap et doomu daara.



La deuxième phase sera consacrée au placement des cartes de membres, prévues à la vente dans les plus brefs délais. Enfin, le processus s'achèvera par l'installation officielle des sections, des coordinations et des instances statutaires du parti.



Pour encadrer ce déploiement et garantir la conformité aux statuts du parti, des commissaires politiques seront spécialement désignés. Ces responsables auront pour mission de valider l'ensemble des cellules, sections et mouvements créés sur le terrain, selon les modalités.