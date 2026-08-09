Mercato : Idrissa Gueye signe en Saudi Pro League avec Al-Diriyah

Libre de tout contrat après son départ d’Everton, le milieu de terrain international sénégalais Idrissa Gana Gueye s’est engagé en faveur du club d’Al-Diriyah. Promu cette saison en Saudi Pro League, le club saoudien réalise un coup prévisible pour renforcer son entrejeu avec l'arrivée du champion d'Afrique de 36 ans.





Le champion d'Afrique sénégalais Idrissa Gana Gueye prend la direction du Golfe. Après la fin de son bail avec la formation anglaise d’Everton, le milieu de terrain expérimenté rejoint Al-Diriyah en transfert libre pour entamer une nouvelle étape dans sa carrière sportive.



Selon plusieurs sources concordantes, l’international sénégalais a paraphé un contrat d’une saison, assorti d’une option de prolongation pour une année supplémentaire. Ce mouvement offre une garantie d’expérience majeure à Al-Diriyah, qui cherche à consolider son effectif et à s'imposer durablement parmi l'élite du football saoudien après sa récente promotion.



Sous les ordres du technicien portugais Bruno Lage, l’équipe saoudienne mène une campagne de recrutement ambitieuse pour aborder cette nouvelle saison de la Saudi Pro League avec des ambitions élevées.



À 36 ans, Idrissa Gueye apporte un vécu solide du haut niveau européen et international. Le joueur formé au Diambars FC possède un CV bien rempli après des passages réussis au LOSC Lille, à Aston Villa, au Paris Saint-Germain et à Everton, combinés à ses 135 sélections sous le maillot de l’équipe nationale du Sénégal. Son arrivée constitue un atout tactique précieux pour stabiliser le milieu de terrain de sa nouvelle équipe.