Retombées du parrainage : l’opposition boycotte le Président cap-verdien

L’opposition sénégalaise est décidée à mener la bataille sur tous les fronts pour discréditer Macky Sall et son régime. C’est dans cette optique que ses députés ainsi que ceux des non-alignés ont décidé de boycotter le discours que le Président du Cap-Vert, Jorge Carlos De Almeda Fonseca s’apprête à délivrer au sein même de la deuxième institution du Sénégal ce jeudi.



A en croire Me Madické Niang et Cie, cette décision a été prise pour «dénoncer la répression sauvage et barbare dont les Sénégalais ont été victimes, protester solennellement contre les violations répétées du règlement intérieur de l’Assemblée nationale, dont le point d’orgue a été le vote sans débats de la loi de révision constitutionnelle, condamner la décision, sans précédent depuis 1962, du Président de l’Assemblée Nationale de faire intervenir les forces de l'ordre au sein de l’Hémicycle pour faire expulser un député, exprimer notre plus vive condamnation et nos fortes inquiétudes pour la démocratie sénégalaise, suite aux nombreuses arrestations de leaders politiques et de citoyens sénégalais, empêchés sans autre forme de procès d’exercer librement leur droit constitutionnel de marche et de manifestation».



Arrivé mercredi au Sénégal, pour une visite d’amitié, Jorge Carlos De Almeda Fonseca a été accueilli à sa descente d’avion par son homologue sénégalais Macky Sall. Il doit séjourner dans notre pays jusqu’au 29 avril 2018.