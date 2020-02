Retour en Ethiopie d'une couronne du XVIIIe siècle

Elle date du XVIIIe siècle, et le Premier ministre Abiy Ahmed qui a reçu l'objet a promis de le ramener dans son église d'origine.



Avec ses représentations ornées du Christ, de Dieu et du Saint-Esprit - la couronne carrée et dorée est considérée comme un cadeau d'un puissant seigneur de guerre à l'église éthiopienne.



On pense qu'il n'en existe que 20 à travers le monde.



Elle a été découverte au début des années 1990 à Rotterdam par Sirak Asfaw un Éthiopien qui a fui son pays par crainte de la violence.



L'Ethiopie adopte une loi contre les "discours de haine"



Un diplômé en chimie, cireur de chaussures en Ethiopie



L'homme avait gardé la relique dans sa maison à Rotterdam avec l'intention de la rendre en toute sécurité.



Sirak Asfaw a été surpris de retrouver un tel bien dans une valise de son appartement néerlandais il y a 20 ans.



Il est retourné en Éthiopie pour rendre la couronne à ses vrais propriétaires.