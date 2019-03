Retour en "catimini" au Sénégal: Macky dans un jeu de cache-cache contre les pressions

Macky Sall est le maître du jeu et tient à le rester. C’est ce que laisse voir son comportement depuis sa réélection à l’élection présidentielle du 24 février dernier. En effet, Macky Sall qui était hors du Sénégal (à Abu Dhabi et au Maroc), est revenu dans la soirée du dimanche sans tambours ni trompettes.



Cette posture, le Président Sall l’a adoptée, selon certains observateurs, pour échapper à toutes sortes de pressions pouvant venir aussi bien de son parti, de la coalition Benno bokk yakaar (Bby) ou encore de ses alliés de la dernière heure.



C’est ainsi qu’il a minutieusement verrouillé les noms des futurs membres du gouvernement, ne communiquant qu’avec un nombre extrêmement réduit de collaborateurs en qui il aurait entièrement confiance.



Cependant, le chef de l’Etat qui prêtera serment le 2 avril prochain, va se séparer de beaucoup de membres du gouvernement sortant de Mahammad Boun Abdallah Dionne. Car, il veut donner une nouvelle impulsion à son second et dernier mandat. C’est dans cette optique que beaucoup de nouvelles têtes feront leur apparition dans celui qui sera mis sur pied après sa prestation de serment.