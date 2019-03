Retour sur le procès de Karim Xrum Xax : les échanges entre procureur et avocats

La plaidoirie de la défense constituée de 7 avocats

Arrêté le lundi 25 février à la Place de l’Indépendance où il enregistrait une vidéo pour demander aux populations de manifester contre le déroulement du scrutin présidentielle 2019, Abdou Karim Gueye a été placé en garde à vue à la Sûreté urbaine de Dakar pour "incitation à la révolte et injures publiques" contre le Premier ministre, avant d'être déféré. Désormais, il pourra retrouver sa famille et ses amis.

Abdou Karim Gueye a fait face ce lundi 4 mars au juge, du tribunal de Dakar. Lors des audiences, le procureur Aliou Dia avait requis une peine d'emprisonnement d'un mois avec sursis et une amende allant jusqu'à 100.000 Francs CFA, avant de qualifier les agissements de l'accusé d'enfantillages."Vous avez dit, vous agissez au non du peuple, de quelle légitimité vous avez pour agir de telle sorte ? Est-ce que vous connaissiez la portée le de vos déclarations ? Les gens qui vous rejoindront à cette place mythique est-ce que vous pouviez les canaliser et qui allait gérer leur sécurité? Ce que vous avez commis c'est de l'infantile. Comme si vous êtes un robot qui exécute tout ce qu'on vous demande car vous êtes incapable de répondre aux questions."Me Tall: " il faut ramener cette affaire dans son contexte. En somme il y’a pas de délit répressible. L'homme a bien déclaré ceci : «Je demande à ceux qui sont épris de paix de me rejoindre sans aiguille, ni arme, pour sécuriser notre vote. Abdou Karim est un activiste et un lanceur d'alerte, il appelle toujours les gens à conscientiser les populations sur divers questions. Que ce soit politique ou autres. Et sur cette proclamation précipitée du Premier ministre de se déclarer les résultats. Et ce que Karim a fait, le Président de la commission nationale de recensement des votes lui a donné raison. Car ce même jour, il avait fait une sortie pour dire que les gens doivent cesser de donner des résultats de la présidentielle à la place de l’institut habileté à le faire », plaide t-il.Me ElHadji Badara Ndiaye : "Ce n'est pas une incitation à la violence ce sont des déclarations à chaud basées sur des sentiments, sur des convictions. Il a osé dire haut ce que d'autres disent bas. Donc il faut contextualiser cette affaire. On est dans un pays démocratique je vous demande de privilégier l'apaisement. Il a tout risqué au péril de sa liberté. Et il gagne quoi ? Une arrestation. L'homme doit être honoré et ne pas être réprimandé. Nous demandons la relaxe pure et simple de notre client."Me Abdou Sow: "Quand je lui ai rendu visite à la prison, est-ce que vous savez ce qu'il m'a demandé ? Me est-ce qu'on peut se concerter de telle sorte que je puisse avoir où prier la nuit. Cela montre la nature Pacifique de l'homme.""Les éléments de preuve fournis par l'homme montrent clairement qu'Abdou Karim s'est rendu au lendemain du scrutin à la Place de l'Obélisque. Les termes ont été bien transcrits, il y'a des propos irrespectueux et ingénieux. Le prévenu n'a pas été poursuivi pour cela. Mais en tout état de cause il n'a pas de légitimité d'appeler à une convocation à un attroupement non armé. Il y'a une infraction. Les faits sont constants et le prévenu a reconnu sans difficulté qu'il est l'auteur des dires de cette enregistrement. Il a appelé les gens à le rejoindre un à un en carapide. Cela est irrespectueux envers les gens qui ont voté dans la quiétude. Quand vous êtes un activiste vous devez avoir un minimum de connaissance. N'empêchez pas les gens de vivre dans la quiétude. Et quand on vous a interpellé et vous répondez qu'il y a une atteinte aux droits de l'homme, alors que vous avez commis une infraction grave qui réclame même une comparution devant le parquet.Donc le parquet, requiert une peine d'un mois avec sursis et une amende à 100. 000francs Cfa".Suite à cette plaidoirie du pool d’avocats de la défense ainsi que celui du procureur, le juge Moustapha Sarr a reconnu coupable le prévenu et l'a condamné à payer 50.000 Francs CFA.A l'annonce de ce verdict, le public qui assistait au procès a été rempli de joie qu'il a laissé transparaitre avec des cris et des applaudissements. Et c'est par la suite que les membres du mouvement Nittu Deug ont réunis sur le champ la somme demandée par le juge.