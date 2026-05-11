Politique : Khalifa Sall officialise la naissance du parti Taxawu Senegaal et appelle à l’unité de l’opposition

La plateforme politique Taxawu Senegaal s'est muée en parti politique lors de son Congrès constitutif. Le leader de la formation, Khalifa Ababacar Sall, a prononcé un discours d'orientation centré sur le thème : « De la plateforme au parti politique : repenser le contrat social pour un Sénégal souverain, juste, solidaire et prospère ».



Khalifa Sall a souligné que cette transformation vise à offrir une alternative aux Sénégalais. « Taxawu Senegaal est une famille qui est née dans la douleur, a grandi dans l’épreuve et vaincra dans l’éclat », a-t-il déclaré, rendant hommage à la résilience de ses militants. Le parti entend rassembler toutes les couches socioprofessionnelles, en plaçant les jeunes et les femmes au centre de son organisation.



Le leader de Taxawu Senegaal a dressé un diagnostic des réalités quotidiennes du pays, évoquant un sentiment de promesses non tenues de la part des nouvelles autorités. Il a notamment cité le désarroi du monde paysan, l'épuisement des ressources halieutiques, la précarité de la jeunesse ainsi que les revendications des enseignants et des travailleurs concernant leurs conditions de vie.



Le projet de société du nouveau parti repose sur le triptyque de l'Humain, de l'Eau et de la Terre. Khalifa Sall a réaffirmé son ancrage socialiste, prônant un État impartial et une justice indépendante. Il a insisté sur la protection des libertés individuelles et collectives, affirmant qu'une « démocratie sans opposition viable n’est qu’une autocratie qui s’ignore ».



Pour finir, Khalifa Sall a lancé un appel aux « socialistes de cœur et de raison » pour une refondation de leur famille politique. Face aux défis nationaux, il a plaidé pour une coalition des forces contradictoires : « Entre les promesses du nouveau régime et les attentes sociales, le Sénégal a besoin d’une opposition unie. L’unité fait notre force, elle fera notre victoire ».

