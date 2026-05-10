Investissements africains en France : 1 400 filiales et 8,5 milliards d’euros d’actifs recensés

Les entreprises africaines renforcent leur présence sur le territoire français avec un total de 1 400 filiales générant 15 000 emplois, pour un volume global d’investissement de 8,5 milliards d’euros. Ces chiffres ont été communiqués dimanche 10 mai à Nairobi par Marc Cagnard, directeur Afrique subsaharienne de Business France, lors d'un point de presse précédant l’ouverture du forum d’affaires du sommet Afrique-France.



« Parfois, on a le sentiment que les choses ne se font que dans un sens ; les Français qui investissent en Afrique. L’inverse est aussi vrai. Des entrepreneurs africains investissent en France », a déclaré Marc Cagnard. Bien que les volumes diffèrent des investissements français sur le continent, il souligne une « dynamique qui évolue fortement ». Ces capitaux africains s'orientent prioritairement vers les services financiers, la santé, l’agro-business, les mines et les cosmétiques.



Le secteur bancaire illustre cette tendance avec l'implantation à Paris des groupes nigérians Access Bank et First Bank of Nigeria, visant à faciliter les flux d'affaires entre l'Europe et l'Afrique. Marc Cagnard a également cité l'exemple d'un groupe ivoirien du secteur cosmétique utilisant sa base française pour cibler les marchés asiatiques.



Dans le cadre du forum « Africa-Forward », coorganisé par Bpifrance, Business France et Proparco, plus de 850 rendez-vous d'affaires individuels sont programmés entre dirigeants d'entreprises et ministères techniques. L'objectif affiché par Business France est de connecter les secteurs privés des deux zones, tout en favorisant le commerce intra-africain et l'intégration des territoires ultramarins français comme Mayotte et La Réunion.



« On parle de l’Afrique comme le continent d’avenir, mais l’Afrique, c’est maintenant, c’est aujourd’hui. C’est maintenant qu’il faut venir investir en Afrique », a conclu le directeur de Business France devant les 2 000 participants attendus pour l'ouverture officielle des travaux ce lundi à l'université de Nairobi.

