Retrait de la CAN 2025: Me Moustapha Kamara dénonce «une mauvaise interprétation des articles relatifs au forfait»

Le Jury disciplinaire de la Confédération africaine de football (CAF) a décidé, mardi 17 mars, de retirer au Sénégal le trophée de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025, pour l’attribuer au Maroc, à qui la victoire a été accordée sur tapis vert (3-0). Avocat en droit du sport, Me Moustapha Kamara estime que «c’est une décision scandaleuse» pour le football africain, dans un entretien au quotidien L’Observateur.



«Depuis 25ans comme professeur et avocat en droit du sport, c’est la première fois que je vois une décision pareille. Elle est inédite. Jamais une juridiction sportive n’a déclaré forfait une équipe deux mois après une finale, alors que le jour de la finale, l’arbitre n’a pas constaté le forfait. C’est une décision scandaleuse, une mauvaise interprétation des articles relatifs au forfait», a estimé l’avocat, ajoutant que «juridiquement, ça ne passe pas».



En poursuivant, Me Kamara croit que le Sénégal peut obtenir justice devant le Tribunal arbitral du sport (TAS). «Le Sénégal a 21 jours pour faire appel. L’avantage du TAS, c’est que les gens sont indépendants. Ils sont compétents et appliqueront le règlement comme il le faut. Ils feront une bonne interprétation et rendront au Sénégal le trophée», a-t-il espéré.



Pour rappel, dans sa décision, la CAF a déclaré le Sénégal forfait, en se basant sur l’article 84 de ses statuts, qui «exclu définitivement» une équipe qui sort du terrain pour protester contre une décision arbitrale.