Retrait des bases françaises : Dr Yoro Dia exige la définition claire de la politique de défense du Président

Le retrait des bases militaires françaises du Sénégal, récemment évoqué par les nouvelles autorités sénégalaises, a fait l’objet d’une analyse de la part de Dr Yoro Dia, ancien ministre porte-parole de la présidence et journaliste, lors de l'émission Jano-bi de la radio Sud FM. Selon lui, cette question ne peut être abordée de manière isolée, car elle découle directement de la politique de défense du pays. "Nous ne savons pas encore quelle est la politique de défense du Président. C’est cette politique qui nous expliquera les raisons derrière le retrait des bases françaises", a-t-il affirmé.



Dans ses explications, Dr Yoro Dia a souligné l’importance de clarifier rapidement la stratégie de défense nationale du Sénégal. Il a exprimé son exigence de voir le gouvernement dévoiler, dans les plus brefs délais, une politique de défense cohérente et structurée. "Diomaye doit urgemment décliner cette politique de défense", a-t-il insisté.



Le retrait des bases françaises, qui représente un virage stratégique dans les relations militaires entre le Sénégal et la France, reste un sujet de débat intense. Dr Yoro Dia précise qu'une telle décision ne peut être prise sans une vision de défense bien définie, car elle implique des enjeux géopolitiques, diplomatiques et sécuritaires majeurs pour le pays. "Le retrait des bases françaises doit être intégré dans une logique plus large de la défense nationale. C'est cette politique de défense qui doit justifier le pourquoi et le comment d’une telle démarche", a-t-il ajouté.