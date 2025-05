Finale de la Coupe Saint-Michel : Le DUC brise les rêves de l'ASCVD au bout du suspense

Portés par une défense solide et une adresse retrouvée, les hommes de Parfait Adjivon ont su contenir les assauts d'une équipe de l'ASCVD en quête de rédemption après leur élimination récente de la Basketball Africa League (BAL). Ce revers en finale vient de ainsi clore une semaine cauchemardesque pour les protégés de Libasse Faye, qui espéraient redonner le sourire à leurs supporters.

Malgré un sursaut en fin de match, Ville de Dakar n'a pas réussi à inverser la tendance face à un DUC plus appliqué, plus lucide et surtout mieux inspiré dans les moments clés. Un sacre mérité pour les étudiants, qui ajoutent une nouvelle ligne à leur palmarès et confirment leur statut de poids lourd du basketball sénégalais.

Le Dakar Université Club a décroché un prestigieux trophée ce dimanche 11 mai au stadium Marius Ndiaye en s'imposant face à l'ASC Ville de Dakar (ASCVD) sur le score de 71-68 en finale de la Coupe Saint-Michel. Dans un match disputé, intense et plein de rebondissements, les étudiants ont su faire parler leur sang-froid dans les moments décisifs.