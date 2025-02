Retrait des bases françaises à Dakar : près d’un milliard de FCFA pour les civils sénégalais licenciés, un forum des métiers prévu le 6 mars

Ces 162 employés, qui occupent diverses fonctions au sein des EFS, seront licenciés en juin, date à laquelle les éléments français quitteront le Sénégal. Cette décision fait suite à l'annonce du président sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, lors de son discours de fin d'année, où il a évoqué le retrait des bases militaires étrangères du territoire sénégalais.



Pour accompagner ce départ, le Général Aunis a précisé que ces travailleurs percevront des indemnités légales s'élevant à 1,5 million d'euros, soit environ 983 millions de francs CFA. À cela s’ajouteront des indemnités complémentaires pour chaque salarié concerné.



Un plan pour faciliter la réinsertion professionnelle



Le commandant des EFS a exprimé sa volonté d’aider ces travailleurs à trouver une nouvelle orientation professionnelle. Ainsi, un forum des métiers sera organisé le 6 mars prochain, afin de mettre en relation les employés licenciés avec des entreprises sénégalaises qui recrutent. "L'objectif est de faciliter leur réinsertion en leur offrant des opportunités d'emploi", a précisé le Général.



Mais au-delà de cet événement, un programme d’ateliers pour la création d’entreprises sera également mis en place dès le début du mois de mars. "Nous avons certains employés qui souhaitent se lancer leur entreprise, et nous allons mobiliser divers acteurs pour les soutenir dans la mise en œuvre de leurs projets. L’idée est de créer de la valeur ajoutée pour l’économie sénégalaise", a ajouté Yves Aunis.



Le Général a insisté sur le fait que cette initiative, bien que non obligatoire, témoigne de la solidarité envers les travailleurs sénégalais ayant consacré de nombreuses années de service. "Nous ne voulons pas que ces hommes se retrouvent au chômage après notre départ. Nous mettons en place un véritable plan social, car au-delà des chiffres, il s’agit d’un projet humain", a-t-il souligné.



Certains des employés concernés par cette reconversion ont plus de 15 ans de service au sein des EFS. Pour le Général Aunis, "tout comme j'ai pris soin de mes soldats, je prendrai soin de mes employés sénégalais jusqu’au bout. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour les aider à traverser cette période difficile et leur permettre de prendre un nouveau départ."



L’engagement des entreprises sénégalaises



Bien que cette initiative n’ait pas été concertée avec les autorités sénégalaises, le Général a précisé qu’il n’en restait pas moins déterminé. "Nous avons des ressources humaines qualifiées dans divers secteurs, tels que le BTP, la sécurité, la menuiserie, le commerce, la grande distribution, l’hôtellerie et la restauration. Nous avons contacté le patronat sénégalais, et cette démarche a été bien accueillie", a-t-il ajouté.



Dans cette transition, les Éléments français au Sénégal entendent laisser un héritage humain positif et contribuer à la réinsertion professionnelle des travailleurs sénégalais.