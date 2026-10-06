Coup dur pour l'équipe du Sénégal : Abdallah Sima forfait jusqu'à fin novembre

L’attaquant sénégalais Abdallah Sima s’est blessé à la cuisse lors de la trêve internationale, qui s’est déroulée du 21 septembre au 6 octobre 2026. Le RC Lens a officialisé la nouvelle : touché avec le Sénégal, le joueur sera absent pendant environ deux mois, jusqu’à la fin novembre.
Il devrait également manquer la prochaine trêve internationale, programmée en novembre.
Il devrait également manquer la prochaine trêve internationale, programmée en novembre.
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