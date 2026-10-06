Coup dur pour l'équipe du Sénégal : Abdallah Sima forfait jusqu'à fin novembre

L’attaquant sénégalais Abdallah Sima s’est blessé à la cuisse lors de la trêve internationale, qui s’est déroulée du 21 septembre au 6 octobre 2026. Le RC Lens a officialisé la nouvelle : touché avec le Sénégal, le joueur sera absent pendant environ deux mois, jusqu’à la fin novembre.



Il devrait également manquer la prochaine trêve internationale, programmée en novembre.