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Coup dur pour l'équipe du Sénégal : Abdallah Sima forfait jusqu'à fin novembre



Coup dur pour l'équipe du Sénégal : Abdallah Sima forfait jusqu'à fin novembre
L’attaquant sénégalais Abdallah Sima s’est blessé à la cuisse lors de la trêve internationale, qui s’est déroulée du 21 septembre au 6 octobre 2026. Le RC Lens a officialisé la nouvelle : touché avec le Sénégal, le joueur sera absent pendant environ deux mois, jusqu’à la fin novembre.

Il devrait également manquer la prochaine trêve internationale, programmée en novembre.
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Moussa Ndongo

Mardi 6 Octobre 2026 - 23:45


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