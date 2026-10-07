Retraite internationale : Messi s’en va sur une victoire et un 126e but avec l’Argentine

La légende argentine Lionel Messi, octuple Ballon d’Or, a officiellement pris sa retraite internationale à 39 ans, à l’issue de la victoire 3-0 de l’Albiceleste contre le Bénin au stade Monumental de Buenos Aires. Pour sa dernière, Messi a délivré deux passes décisives et inscrit un but.



Accrochée à la pause (0-0), l’Argentine a ouvert le score dès le retour des vestiaires. Sur un corner frappé depuis la gauche, Lionel Messi a trouvé Nicolás Otamendi au premier poteau (1-0, 48e).



Lionel Messi a ensuite servi Nico Paz sur la droite, à l’entrée de la surface. Le joueur de Côme a enroulé une belle frappe côté gauche du cadre (2-0, 61e). Puis, une faute de Tamimou Ouorou sur Agustín Giay a offert un penalty à l’Argentine (68e). Sans surprise, Lionel Messi s’en est chargé et, d’une frappe puissante sous la barre, a inscrit son 126e but sous le maillot de l’Albiceleste (3-0, 71e).



Il a même pensé s’offrir un doublé en reprenant un centre de Nicolás González depuis la gauche, mais sa tentative a fui le cadre (74e). La fin de match a été plus calme, hormis une frappe de Lionel Messi déviée par Saturnin Allagbé sur le poteau gauche dans les derniers instants (89e).



L’Argentine s’impose donc 3-0 pour la dernière de Lionel Messi avec la sélection, contre le Bénin.