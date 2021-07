Réunion CNGE : Le Pr Seydi dénonce la qualité de l'oxygène à l'hôpital Fann

«Nos hôpitaux sont souvent confrontés à des problèmes de panne et de qualité d'oxygène»,

selon le Pr Moussa Seydi. Le chef du service

des maladies infectieuses de l'hôpital de Fann

de Dakar explique: «Depuis les deux et trois

jours passés, nous avons des problèmes

d'oxygène au niveau des CTE. Et ça peut être

fatale pour les malades. Moi, je l'ai dit depuis

plusieurs mois. Un CTE ne doit même pas

avoir une seule centrale d'oxygène, il faut toujours deux centrales. Nous, au niveau des

maladies infectieuses de Fann, nous en avons

mis trois plus un back-up des bouteilles

d'oxygène. Parce qu'une centrale peut toujours tomber en panne. Et cela risque de nous amener à perdre des malades, perdre une vie humaine qu'on pouvait sauver.»



Pr Moussa Seydi de poursuivre : «Il faut qu'on veille à cette qualité d'oxygène. Il y a très souvent et fréquemment des pannes d'oxygène. Ce n'est pas seulement à Fann, je sais que c'est arrivé à Dalal Jam et ailleurs. Il faut absolument qu'on règle de manière définitive ces problèmes d'oxygène qui peuvent exister durant la prise en charge».



Cependant, le secrétaire général du ministère de la Santé et de l'action sociale, Alassane

Mbengue, a rassuré que l'État du Sénégal a

fait beaucoup d'efforts en installant des centrales d'oxygène dans les établissements de santé. «Nous n'avons pas de difficultés par

rapport à l'oxygène. Aujourd'hui, si nous enregistrons un nombre très important de cas

de Covid-19, certainement nous irons vers un

nombre supérieur de cas graves. Et pour cela,

nous aurons besoin de beaucoup d'oxygène.

Donc, cela a été posé en termes de risque et

nous sommes là pour que ce risque-là ne se

produise et que les dispositifs seront pris, notamment à travers la Direction des infrastructures, de l'équipement et de la maintenance», a-t-il expliqué.