Réunion pour la paix en Casamance : les autorités locales et le MFDC s'engagent à discuter de l'avenir de la région

Une rencontre d'une importance capitale a eu lieu dimanche dernier entre les autorités locales de la Basse Casamance, des représentants du Mouvement des Forces Démocratiques de la Casamance (MFDC) et des membres du Comité de veille pour le déminage. L'objectif de cette réunion était de discuter de plusieurs questions cruciales pour la région, dont l'ouverture des axes routiers entre Oussouye (Sénégal) et Karouhaye (Guinée-Bissau), ainsi qu'entre Oussouye et Boudiédiette. De plus, la réouverture du Parc National de la Basse Casamance (PNBC) et le déminage des zones touchées par le conflit casamançais étaient également à l'ordre du jour, informe Bess Bi.



Selon Abdou Ndukur Kacc Ndao, président du Comité de veille pour le déminage, « cette rencontre a été marquée par un consensus entre les chefs et délégués de village, qui conviennent que ces actions sont essentielles pour le développement local des populations autochtones et pour renforcer les relations bilatérales entre le Sénégal et la Guinée-Bissau. » Bien que le MFDC ne soit pas actuellement favorable au déminage, il reste ouvert à des négociations futures sur ces questions, a souligné M. Ndao.



La réunion a vu la participation des représentants de différents cantonnements du MFDC, y compris ceux du front sud du Casselol, du Fouladou, et de Première Bat, entre autres. Des membres de la rébellion de Diakaye nord ont également exprimé leur soutien au front sud dirigé par François, démontrant ainsi une volonté de réconciliation et d'unité.



À en croire le journal, le Comité de veille pour le déminage poursuit ses efforts en rencontrant d'autres acteurs, notamment les autorités administratives, militaires, et territoriales, ainsi que le Centre national d'action antimines au Sénégal et le PNBC.