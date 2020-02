Révélation de Thierno Alassane Sall: "Macky a augmenté le prix de l'électricité contre un prêt de 1800 millions de dollars de la Banque Mondiale"

L'ancien ministre de l'Energie, limogé de son poste, Thierno Alassane Sall, a révélé que la hausse de 10% du prix de l'électricité a été exigée par la Banque mondiale. Selon le leader de la République des Valeurs (RV), "c'est en contrepartie d'un prêt de 1800 millions de dollars US".



« Nos enquêtes et notre travail de veille économique nous ont permis d'établir que l'augmentation des prix de l'électricité a été exigée par la Banque mondiale en contrepartie d'un prêt de 1800 millions de dollars US (environ 900 milliards FCFA) » , ont fait savoir les cadres de la RV qui renseignent que « ces augmentations sont portées au plus haut niveau de l'Etat ».



Poursuivant, Thierno Alassane Sall et Cie de pester dans les colonnes du journal "Les Echos" : « En s'engageant auprès de la Banque mondiale, Macky Sall a abandonné une partie essentielle de notre souveraineté économique, la politique des prix des services publics notamment celui de l'électricité».



Selon eux, c'est « une démission totale de Macky Sall face à ses responsabilités ».