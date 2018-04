Révélations : "Makhtar Diokhané était le seul à pouvoir faire entendre raison au chef de Boko Haram"

Les révélations de Ibrahima Ba alias "Abou Khaled" à la barre

Le juge : Comment Aboubacar Gueye avait quitté

L'accusé : Aboubacar Gueye n’avait pas l’autorisation de sortir. Et le chef était fâché contre lui. Quand nous avons voulu partir nous avons contacté Makhtar Diokhané. On lui a demandé de venir parler avec le chef du fief de Boko-Haram pour qu’ils viennent nous rejoindre.

Le juge : Pour quitter Sambissa pourquoi vous avez contacté Matar Diokhané, pourquoi pas Malan Omar ?

L'accusé : Seul Matar Diokhané peut parler avec Sheikau pour qu’il entende raison. Et Makhtar nous a dit que tous les sortants devaient laisser leurs pièces d’identité là-bas.

Le juge : Quand Makhtar partait pour aller voir Sheikau il était seul ?

L'accusé : Oui

Le juge : Vous avez pu à rencontrer Sheikau.

L'accusé : Non, Mais, il y a d’autres Sénégalais qui ont rencontré Sheikau.

Le juge : Il avait accepté que vous partiez mais il y avait une condition ?

L'accusé : Non. La seule condition était les pièces d’identité.

Quand Matar est revenu vers vous, il vous a dit que Sheikau vous avez remis quelque chose ?

Le juge : « Aux enquêteurs vous avez dit que Malan Omar vous a présenté à Sheikau. Après accords de ce dernier, Sheikau nous a rencontrés. Il nous a conduits sous un arbre. Il nous a laissé une copie de ses prêches. Une semaine après Makhtar Diokhané est venu nous voir avec un Nigérian Aboubacar Maynok. Par la suite Matar Diokhané est venu voir pour nous demander de préparer nos bagages car nous allons repartir au Sénégal ».

Vous avez formé combien de groupe. Pour ne pas être repéré, Makhtar vous aviez demandé de former des groupes de 4 et de 3 pour aller au Niger ?

L'accusé : Oui, je le confirme.

Le juge : Qui et qui étaient dans votre groupe ?

L'accusé : Nous étions dans le groupe avec Ibrahima Mballo, Moussa Aw, Omar Yaffa et Moi-même.

Le juge : Pendant tout votre séjour vous avez participé à aucun combat ?

L'accusé : Oui. Je le confirme. Ils nous ont amené dans une cellule pendant 3 jours, ils nous ont demandé si j’avais le numéro de Matar Diokhané.

Le juge : Entre votre arrestation et l’arrivée de Makhtar c’était combien de jour ?

L'accusé : Je ne m’en rappelle plus.

Le juge : Lors de votre arrestation, Matar Diokhané est venu vous voir ?

L'accusé : Oui. Il est venu nous voir après nous a dit qu’il va parler avec les policiers pour que nous soyons laissés. Et le premier jour il n’était venu pour simple visite. Il est repartie après nous sommes resté là-bas pendant 40 jours à la prison de Diander. Par la suite on nous a transférés à la prison de Niamey. Après nous sommes resté 9 mois à la prison de Niger.