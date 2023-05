Revenus des entreprises du secteur extractif: le contenu local n'en tire que 375 sur 1.850 milliards FCFA (Osc)

Les revenus du contenu local dans le secteur extractif restent dérisoires. Les chiffres révélés par la coalition nationale "Publiez ce que vous payez" Sénégal le confirme. En effet, selon leur président Pape Fara Diallo, sur les 1.850 milliards FCFA que les entreprises extractives payent en terme d'achat et d'approvisionnement, le contenu local n'en tire que 375 milliards FCFA.



«Le contenu local est un enjeu extrêmement important pour les communautés locales et entreprises sénégalaises . Mais aussi pour l'Etat du Sénégal. Ce que les chiffres montrent en terme de contenu local c'est tellement important comparé aux autres revenus que l'Etat gagne dans le cadre de l'industrie extractif. Le rapport ITIE de 2021 montre que les entreprises extractives payent en terme d'achat et d'approvisionnement local s'élève à 1.850 milliards FCFA. Et sur ces 1850 milliards, les entreprises sénégalaises ne tirent qu'à peu près 375 milliards FCFA. Ce qui est tout à fait dérisoire par rapport à ce que l'économie locale pourrait gagner en termes de revenus», a déploré monsieur Diallo, au cours de l'atelier national de partage du guide contextualisé sur le mécanisme de reporting du contenu local dans le secteur minier et définition d’un plan de suivi des obligations contractuelle du contenu local dans les 4 zone miniers du Sénégal.



Cette situation s'explique par la nouveauté de la politique de contenu local de l'Etat du Sénégal. "L'État du Sénégal est devenu un pays pétrolier en 2014- 2015 et c'est vers les années 2019 qu'une loi est adoptée dans la foulée sur le contenu local", a -t-il expliqué. A en croire le président de la coalition nationale"Publiez ce que vous publiez", l'Etat du Sénégal s'en est pris un peu tard dans sa politique.



Pourtant ce secteur est confronté à des défis importants qui s'articulent autour de trois points essentiels. "Il y a la faible structure des Petites et moyennes entreprises, le deuxième élément est imputable au manque de formation de la main-d'œuvre locale. Et le troisième c'est le manque de financement", a fait savoir monsieur Diallo.



Alors pour remédier à cela, l'organisation compte outiller les organisations de la société civile qui se trouvent dans les zones miniers comme Thiès, Kédougou, Matam et Dakar.



D'ailleurs un partage du guide reporting sur les mécanismes de l'approvisionnement du contenu local a été présenté aux organisations de la société civile afin qu'elles puissent jouer le rôle de suivi de citoyenneté des obligations légales et contractuelles en matière de contenu local.



Les entreprises et petites moyennes entreprises sénégalaises ont été également bénéficiaires de ce guide pour mieux connaître les opportunités du contenu local. Et essayer de ce positionner pour capter des marchés. Le guide est également destiné aux décideurs et à l'Etat du Sénégal afin de maximiser sa politique de contenu local.