Réversion des pensions aux veuves et veufs des enseignants-chercheurs: le décret finalement signé par le gouvernement (Saes)

Dans le cadre de concertation renforcée avec le gouvernement, une avancée majeure a été enregistrée en faveur du Syndicat autonome de l’enseignement supérieur (SAES). Sa principale revendication, portant sur la signature du décret relatif à la réversion des pensions aux veuves et veufs, a été satisfaite le 7 mars 2025, déclare le Secrétaire général du Saes, dans un communique.



"Après l'expiration du préavis de grève du 13 janvier 2025 et après la lutte entamée par le SAES ainsi que la rencontre tripartite Syndicats, Gouvernement-Patronat, le Décret a été finalement signé le 7 mars 2025", fait savoir le Sg du Saes, Pr David Celestin Faye.



Mieux, il informe que: "Cette nouvelle version du Décret intègre la réversion aux ayants-cause ainsi que la prime de recherche dans la liquidation de la pension. Elle exige aussi la régularisation des cotisations au titre des régimes de base et complémentaire des enseignants et chercheurs en service détaché avant de pouvoir prétendre à l'allocation spéciale de retraite".



Face à ce premier pas posé par le gouvernement vers un nouveau Pacte de Stabilité Sociale et Économique, le Saes "remercie et félicite tous ses militants pour leur mobilisation exceptionnelle dans la lutte pour la réparation de l'injustice envers les familles des collègues décédés. Le SAES demande aux militants de rester mobilisés et attentifs pour la résolution des autres points du protocole d'accord du 6 janvier 2023".



Il s'agit, liste le Sg de : "l'achèvement et équipement des infrastructures sociales et pédagogiques dans les universités; le recrutement conséquent d'enseignants-chercheurs et chercheurs pour atteindre un taux de 70% de permanents; gouvernance et financement de la recherche; la révision de la dernière version du guide d'évaluation des enseignants-chercheurs et chercheurs du CAMES; l'évaluation des reformes; l'audit et conservation du patrimoine foncier des universités publiques ainsi que l'arrêt de la spoliation foncière contre les enseignants-chercheurs victimes des prédateurs fonciers".



Le SAES réaffirme son engagement à œuvrer à travers une démarche constructive, pour un espace universitaire pacifié. "Il exprime sa disponibilité et son ouverture à un dialogue permanent pour la prise en charge des autres points du protocole d'accord en vue d' assurer une stabilité durable au sous-secteur de l'enseignement supérieur, conclut la note.