Affaire AEE Power : Thierno Alassane Sall annonce la transmission des documents espagnols au pôle financier dès lundi

Le député Thierno Alassane Sall a tenu une conférence de presse ce vendredi pour faire le point sur les actions judiciaires engagées en Espagne dans le cadre de l'affaire AEE Power EPC–ASER. Il a affirmé avoir reçu des documents judiciaires qu'il qualifie d'« accablants », portant sur des transactions bancaires liées à un montant de 37 milliards de francs CFA.



Selon le leader de la République des Valeurs, une grande partie de ces fonds n'aurait jamais été transférée vers le Sénégal.



« Nous avons pris trois mois avant de saisir les juridictions espagnoles, ce que nous avons fait le 23 janvier 2025. Vous voyez la différence entre les juridictions espagnoles et sénégalaises : un mois plus tard, en février 2025, la justice espagnole a donné suite à notre plainte, nous a écrit pour dire que c'est recevable et, dans le même temps, nous a dit qu'elle allait saisir la banque Santander ainsi qu'AEE Power EPC pour nous dire où sont passés les 37 milliards », a déclaré le député.



Il a ajouté : « Pourtant, la justice espagnole avait beaucoup moins d'éléments que la justice et l'État du Sénégal, et ils ont réagi tout de suite en disant que c'est recevable, que nous allons agir et ils ont commencé à agir ».



Selon Thierno Alassane Sall, la justice espagnole a saisi AEE Power EPC ainsi que la banque Santander. « Si la première n'a pas encore répondu à ce jour et a été mise en demeure, la banque Santander, elle, a réagi en transmettant des documents aux autorités judiciaires espagnoles. Ces documents lui ont ensuite été communiqués », a-t-il indiqué.



« Je présume que ces documents sont également à la disposition du pôle judiciaire financier du Sénégal, a-t-il indiqué. Mais en tout état de cause, dit-il, dès lundi, « je vais me faire un plaisir de transmettre ces documents pour compléter le dossier que nous y avons ».



Le député a toutefois précisé être tenu par les règles de protection des données personnelles, ce qui encadre la diffusion publique de ces éléments.