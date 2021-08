Révision des listes électorales: Barthélémy Dias s’attaque aux Préfets et accuse Macky Sall

Le maire de Mermoz/Sacré Cœur, Barthélémy Dias, a pointé un doigt accusateur sur certains préfets qu’il accuse « de délivrer des certificats de résidences sur la base de certificats de domicile fictifs ».



« On m’a signalé des préfets qui délivrent des certificats de résidences sous la base de certificats de domicile fictifs. Ça c’est extrêmement grave. Je rappelle que ce sont des autorités déconcentrées », a martelé le maire de Mermoz/Sacré Cœur.



Barthélémy Dias de poursuivre : « Comment des préfets, nommés par décret présidentiel, peuvent se permettre de délivrer des certificats de résidence seulement pour contrôler et encourager les transferts d’électeurs ».



Pis, s’est-il désolé : « On m’a signalé que la Direction générale des élections demande maintenant à certains responsables au niveau des commissions de ne plus mettre l’adresse exacte sur les fiches de transfert mais de seulement mettre le quartier ». Non sans se poser la question à savoir : « De quel droit se permet la Direction générale des élections pour donner des instructions dans ce sens ? ».



Prenant part à la conférence de presse de Pastef/Dakar jeudi, Dias fils de dénoncer « des sabotages et des manquements sciemment orchestrés par l’exécutif ».



Membre de l’opposition, M. Dias, s’adressant au président de la République, Macky Sall, de lancer : « Toute chose va connaître une fin. Si tu ne veux pas que « cela suffit », nous allons siffler la fin de la récréation ».