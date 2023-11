Revivez votre bloc d'informations #Midikeng avec Abdoulaye Thiam

Abdoulaye Thiam, président de l'Association nationale de la presse sportive (Anps) et non moins président de l'Association Internationale de la presse sportive (Aips) section Afrique, nspecteur de l'Enseignement élémentaire à la retraite, observateur de la scène politique depuis plus de quarante est l'invité de votre bloc d'informations #Midikeng ce jeudi 22 novembre 2023 sur Pressafrik Group.

Aminata Diouf

