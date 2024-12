Révocation de Barthélémy Dias, audition de Madiambal Diagne : "nous sommes en train de vivre une véritable dictature" (Abdou Mbow)

Réagissant aux événements survenus à la mairie de Dakar cet après-midi, Abdou Mbow, dans une déclaration a assimilé ces faits à une dictature. Le député de la coalition Takku Wallu a déclaré dans sa note datée ce vendredi : "Nous sommes en train de vivre une véritable dictature, et les Sénégalais ne l’accepteront pas. Les dirigeants actuels, en tant que garants des institutions et de la stabilité démocratique, ont la responsabilité d’éviter toute dérive perçue comme de l’instrumentalisation de la justice à des fins politiques."



En outre, Abdou Mbow attribue les événements survenus à la mairie de Dakar à Ousmane Sonko. À ce sujet, il a déclaré : "venir défoncer les portes de la mairie de Dakar pour en extraire celui qui en est encore l’édile est une forfaiture qui n’a pu être commandée que par Ousmane Sonko, qui apparemment est le président de la République présent au Sénégal, puisque l’autre est toujours en voyage aux quatre coins du monde."



Par ailleurs, pour parler du pouvoir actuel, M. Mbow d'ajouté : "ils ont mis en prison des gens qui avaient simplement émis des doutes sur l’exposé soi-disant économique du 26 septembre du Premier ministre. Ils ont décidé quelle presse devait avoir droit de citer au Sénégal, écartant les supports qu’ils ont jugés défavorables au projet. Et aujourd’hui, ils s’en prennent à Madiambal Diagne, qui a eu le tort d’écrire un livre sur les étranges relations d’Ousmane Sonko avec Adji Sarr, et à Barthélémy Dias, le maire de la ville de Dakar, une position qui, après la conquête de l’Assemblée nationale, manque à leur pouvoir pour établir leurs visées dictatoriales."