Richard Toll : Amadou Ba promet de changer la vie des populations

En campagne électorale ce vendredi, Amadou Ba, tête de liste de la Coalition "Jamm Ak Njariñ", a réussi à mobiliser une foule impressionnante à Richard Toll (nord-ouest). Accueilli dès son arrivée à l'entrée de la ville par une marée humaine, les responsables politiques locaux lui ont réservé un accueil chaleureux, lors d’une rencontre surprise qui a rassemblé un public exceptionnel.



Prenant la parole, le leader du mouvement « Nouvelle Responsabilité » a d'abord salué la forte mobilisation tout en indiquant que Richard Toll est une terre de travailleurs, toutefois, il n'a pas manqué de lister les difficultés qui gangrènent cette localité. « Vous avez de réelles difficultés liées à la mobilité. Le désenclavement de la localité figure en bonne place dans nos préoccupations », a dit l'ancien Premier ministre.



Amadou Ba a déploré le fait que Richard Toll cette « région à vocation pastorale, agricole ne bénéficie pas d'une attention particulière de la part des gouvernants ».



Pour Amadou Ba, il est inadmissible que « l’électricité et l’eau n’y soient pas en abondance. Si on est majoritaire au Parlement, on fera inscrire cette demande, en priorité, par le gouvernement et promet de porter le combat à l’Assemblée nationale si "Jamm Ak Njariñ" obtient la majorité ».



« On amènera les pouvoirs politiques à adopter une véritable politique de jeunesses, pour maintenir cette couche de notre société dans nos territoires. Ces jeunes que je vois, s’ils ont la paix, une bonne formation, de l’emploi pour se réaliser chez eux, ne prendront jamais le risque de braver les vagues de l’océan Atlantique », a déclaré Amadou Ba affirmant que ce pays peut être «transformé positivement et rapidement. Il suffit, tout simplement, de confier le contrôle de l’Assemblée nationale à "Jamm ak Njarin". »