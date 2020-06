Rien ne va plus entre Zinedine Zidane et Gareth Bale

Dialogue impossible à renouer

«Zidane-Bale, cette relation est brisée». Marca , sur un air de mélodrame, s'offre cette une ce mardi. Selon le quotidien sportif espagnol, les deux hommes ont perdu le fil. La publication se base sur la dernière sortie du Gallois, contre Eibar (3-1) dimanche. Entré à l'heure de jeu, le gaucher n'a rien apporté. Il a montré «un manque d'implication criant à son entraîneur», «déçu d'avoir démarré sur le banc de touche» alors qu'il était revenu en forme ces dernières semaines.«Démotivé», il n'est pas franchement apparu concerné et a terminé la rencontre avec un surcharge musculaire. Le natif de Cardiff pourrait même manquer la prochaine rencontre des Merengues face au FC Valence. Une absence de plus pour celui qui a déjà raté 13 matches de Liga cette saison pour blessures (15 apparitions, 2 buts)...Pour ZZ, c'en est trop. Le technicien français, irrité par la prestation d'ensemble des siens en seconde période, a tapé du poing sur la table dans le vestiaire . Gareth Bale faisait sans doute partie des joueurs visés. Avec le retour d'Eden Hazard et les cracks brésiliens Vinicius Jr, Reinier et Rodrygo, le champion du monde 1998 peut se passer de ses services pour accompagner Karim Benzema sur le front de l'attaque.Depuis les bureaux de la Casa Blanca, on continue à voir en l'ailier un joueur «capable d'aider le club à remporter des titres, mais on se rend aussi compte que sa relation avec Zidane est dans une impasse, qu'il est impossible de renouer l'entente et le dialogue». Et dire que l'intéressé est prêt à terminer sa carrière à Madrid !