Keur Massar : un incendie dévastateur ravage actuellement le garage Ndiaga Ndiaye

Un violent incendie s'est déclaré ce lundi soir au garage des transporteurs « Ndiaga Ndiaye » de Keur Massar (banlieue dakaroise), plongeant la zone dans la panique. Selon les premières informations en provenance du terrain, le sinistre est d'une intensité rare et se propage rapidement parmi les rangées de véhicules de transport en commun. Plusieurs cars sont actuellement la proie des flammes, dégageant d'épaisses colonnes de fumée noire visibles à plusieurs kilomètres à la ronde.