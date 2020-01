Riyad Mahrez félicite Sadio Mané et s’excuse de son absence

Contrairement à Mohamed Salah, l’Algérien champion d’Afrique avait une bonne raison pour justifier son absence ce mardi à la cérémonie de remise du Ballon d’or africain. Riyad Mahrez devait, en effet disputer la demi-finale aller de la League Cup avec Manchester City qui faisait face à son rival United (match remporté par City 1-3 avec un but de Mahrez).

Et en bon gentleman, Mahrez a félicité le Sénégalais Sadio Mané avant de s’excuser de son absence aux Caf AWARDS 2019.



« Félicitations à Sadio pour son trophée bien mérité 🙏🏼 et désolé de ne pas pouvoir venir mais j'ai dû commencer à marquer pour le trophée 2020 😘😂 à l'année prochaine inch'Allah 🇩🇿#CAFAwards2019 », a-t-il écrit sur son compte Twitter.



On a vérifié le compte Twitter de l’Egyptien au moment de publier ces lignes. Omerta total sur le sacre de Mané.