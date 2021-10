Robert Herbin, la légende de L'As Saint-Étienne est mort

Une légende des Verts s'en est allée. Ce lundi, Robert Herbin, l'ex-entraîneur emblématique de l'AS Saint-Etienne, est décédé à l'âge de 81 ans, rapporte Eurosport.



L'ancien technicien quadruple champion de France durant la grande période des Verts (1974, 1975, 1976 et 1981) avait été admis à l'hôpital il y a six jours, pour des problèmes cardiaques et pulmonaires. Son décès n'aurait pas de lien avec la pandémie de coronavirus.



Avant de devenir l'entraîneur emblématique de l'AS Saint-Etienne, Robert Herbin fut un joueur phare des années 60. Déjà sous le maillot vert. Que ce soit en tant que défenseur ou milieu de terrain, celui qui s'est fait surnommer "le Sphynx" quelques années plus tard avait déjà guidé le club stéphanois vers les succès.



Durant son premier passage à l'ASSE, l'international français (23 sélections) a été sacré six fois champion de France. En 1964 et 1967, sous l'ère Jean Snella d'abord, puis en 1968, 1969 et 1970 sous la coupe d'Albert Batteux. Enfin en 1975, il joua un match qui lui a permis d'être sacré une sixième fois.