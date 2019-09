Ronaldo en larmes : "Je suis le numéro 1 et mon père n'a pas pu le voir"

Le père de Cristiano Ronaldo, José Dinis Aveiro, est décédé à 52 ans. Le quintuple Ballon d'Or portugais était très jeune lorsque ce tragique événement a eu lieu.

Dans une interview pour 'Good Morning Britain', le programme lui a montré une vidéo de son père, une vidéo dans laquelle le père de famille se montrait fier de son jeune fils.

Une vidéo devant laquelle Cristiano Ronaldo n'a pas pu contenir ses larmes : "Je n'avais jamais vu cette vidéo, je suis désolé..." Le joueur s'est excusé après ses larmes.

‘He doesn’t see me receive awards.’



In an emotional interview, @Cristiano breaks down in tears over the loss of his late father and the fact that he never got to witness his son's success.



Watch the full interview on @ITV on Tuesday at 9pm.@piersmorgan | #GMB pic.twitter.com/LybbJn31VR