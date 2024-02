Rose Wardini accusée de parjure sur sa double nationalité : son frère, le colonel Antoine Wardini prend sa défense

L’affaire Rose Wardini a commencé a suscité des réactions. La famille de la gynécologue, a par la voie de son frère le colonel à la retraite, Antoine Wardini a tenu à faire le point sur les accusations portées sur leur sœur. Rose Wardini est accusée de fraude sur sa nationalité, puisqu’on l'accuse, également, d'avoir la nationalité Française en plus de celle Sénégalaise.



Le colonel Antoine Wardini par ailleurs ancien directeur de la direction des relations publiques de l'armée (Dirpa) a tenu à apporter les précisions suivantes : «Je le jure sur ma vie, Rose Wardini qu’on accuse de ceci ou de cela n’a pas de père français n’a pas de mère française, n’a aucun frère français et n’a aucune sœur française».



En plus, l’ancien ambassadeur du Sénégal au Brésil est revenu sur la « Sénégalite » de sa sœur, «Si vous voulez savoir qui est Rose Wardini, allez à Mbacké et au village de Latmingué. Rose n’a jamais vécu en France, n’a jamais travaillé pour la France, n’a jamais servi les intérêts des Français.»



Rose Wardini est toujours en garde à vue. La gynécologue devrait faire au procureur de la République, ce lundi.