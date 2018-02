Rosso Sénégal : Un lycée sans eau ni électricité, 4 salles de classe pour 735 élèves, un seul professeur d'Esganol et...

La situation des élèves des lycées dakarois, qui se disent préoccupés par la grève des enseignants, est une goutte d'eau à boire, comparée à tous les problèmes que vivent leurs camarades du lycée de Rosso Sénégal (Nord du Sénégal, frontière avec la Mauritanie). Ces derniers doivent faire avec un établissement matérialisé que par quatre salles de classe, sans eau ni électricité, pour un effectif de 735 élèves. Pire, il n'y a qu'un seul professeur d'Espagnol dans tout l'établissement.



Ras-le-bol de cette situation qui se répercute dans la qualité de l'enseignement, les élèves sont descendus dans la rue ce mardi pour interpeller les autorités. "Nous lançons un appel solennel au président de la République des conditions désagréable dans lesquelles nous étudions. Nous avons un lycée qui compte 4 salles de classe. Nous avons moins de 150 tables-bancs pour tout le lycée. Le lycée engendre le collège de Ragg, le collège de Ndiatane et le collège de Rosso Sénégal", a dénoncé leur porte-parole Souleymane Diop sur les ondes de la Rfm

Aussi, les élèves interpelle directement le chef de l'Etat sur les conséquences des mauvaises conditions d'études. "Macky Sall doit savoir que nous devons avoir un lycée digne de ce nom parce que nous le méritons. L'année dernière, nous étions derniers dans tout le département à cause des conditions difficiles que nous vivons. De 08h à 12h, on ne peut même pas faire un cours de 2 heures de temps. Une salle de classe qui compte 84 élèves, c'est inadmissible".