Route Passy-Sokone : L'Union européenne a financé à hauteur de 7,8 milliards Fcfa

"Le président de la République macky Sall et M. Joaquín González-Ducay, Ambassadeur de l'Union européenne (UE) au Sénégal ont procédé, ce jour, à l'inauguration de la route Passy-Sokone qui s'étend sur 25 km.



La réhabilitation de cette route est cofinancée par l'UE, sous la forme de don, pour près de 7,8 milliards FCFA et l'Etat du Sénégal pour un montant d'environ 2 milliards FCFA.



L'appui à la réhabilitation de cette route montre l'engagement de l'UE à soutenir le processus d’intégration régionale et commerciale en Afrique de l’Ouest à travers le développement des infrastructures. En effet, la route Passy-Sokone est un axe majeur pour les échanges avec la Gambie. Elle est aussi, pour les populations vivant dans les localités qu'elle traverse, un lien crucial avec les régions de Kaolack et Fatick.



"Contribuer au développement économique et social"



Au-delà de la mobilité urbaine et du développement économique, la réhabilitation de la route Passy-Sokone a également inclus un important volet sociétal et environnemental pour la sécurité mais aussi le bien-être des populations riveraines. En effet, les écoles qui longent la route ont été clôturées pour assurer la sécurité des élèves.



De plus, une case de santé a également bénéficié d'un bâtiment neuf et d'un mur de clôture pour garantir l'intimité des patients. Par ailleurs, les murs de clôture des cimetières musulmans et chrétiens à l'entrée de Passy, ont été restaurés.



" L'UE investit dans le développement "



"Le financement de la réhabilitation de la route Passy Sokone n'est pas une initiative isolée. En ce qui concerne l'appui au secteur routier, depuis les années 60 à nos jours, l'UE a financé près de 2 100 km de routes au Sénégal. L'UE poursuivra son appui à travers d'importants projets parmi lesquels le Pont de Rosso et la Trans gambienne avec la route Senoba-Ziguinchor qui est financée conjointement avec la Banque Africaine de Développement et la Banque Européenne d'Investissement



L'UE mettra également en œuvre un programme régional d’appui à la gouvernance dans le secteur des transports en Afrique de l'Ouest à travers lequel le Sénégal bénéficiera d’un financement de 2,6 milliards FCFA ".



Communiqué