Roy Keane tire sur les "surcôtés" de Manchester United: "Maguire et De Gea ne devaient pas monter dans le bus après le match"

Pour sa grande reprise, Manchester United a été accroché ce vendredi soir par Tottenham (1-1) dans la capitale britannique. Malgré un bien meilleur visage en deuxième période, les Red Devils ont montré de la fébrilité dans le premier acte. Notamment Harry Maguire et David De Gea, tous deux impliqués sur le but des Spurs marqué par Steven Bergwijn (27e). La légende mancunienne Roy Keane, désormais consultant pour Sky Sports, n'a pas raté les deux hommes à la mi-temps. Attention, ça déménage.



« Je suis choqué par ce but », débute-t-il. « Je suis stupéfait qu'un joueur international (Maguire) puisse se faire avoir comme ça, et je suis malade à mort de ce gardien de but. Maguire et De Gea, je ne les laisserais pas monter dans le bus après le match, je les laisserais prendre un taxi pour Manchester», suit-il avant d'enfoncer un peu plus David De Gea : « c'est un gardien de but international confirmé. Je suis sidéré. C'est le gardien de but le plus surcôté que j'ai vu depuis très, très longtemps. » Ce n'est pas la première fois que Roy Keane charge le portier espagnol. Il y a trois mois, il l'avait déjà incendié après la rencontre contre Everton (1-1).



