Rufisque : un jeune de 22 ans arrêté avec un pistolet chargé dans un bar

La circulation des armes légères létales continue de susciter l’inquiétude. Alors que la justice est encore saisie de l’affaire impliquant l’époux d’une chanteuse ayant brandi une arme pour défendre son épouse, un nouvel incident vient relancer le débat sur la prolifération des armes à feu. Cette fois, les faits se sont déroulés à Rufisque, où un jeune homme a été interpellé dans un bar, en possession d’un pistolet chargé.



L'incident remonte à dimanche dernier, dans un établissement bien connu des noctambules de Rufisque, rapporte L'Observateur. Un individu, plus tard identifié sous le nom de Ib. Seck, âgé de 22 ans s’y est présenté et a pris place parmi les clients.



Alertés, les policiers du commissariat urbain de Rufisque ont effectué une descente dans ce lieu festif, où certains clients s’adonnaient à une consommation excessive d’alcool. Lors de leur intervention, ils ont interpellé Ib. Seck et procédé à son désarmement en toute sécurité.



Lors de la fouille, les forces de l’ordre ont découvert en sa possession un pistolet automatique (PA) de marque “Ekol Tuna”, de calibre 8 mm, ainsi qu’un lot de cinq munitions. Une trouvaille qui renforce les craintes liées à la prolifération des armes légères dans la banlieue dakaroise, souvent marquée par des agressions et braquages, souligne le journal.



Domicilié au quartier Dangou, Ib. Seck a immédiatement été conduit au poste de police, où il a été placé en garde à vue. Selon des sources proches du dossier, il est poursuivi pour "détention d’arme sans autorisation administrative."