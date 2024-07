Rufisque : un jeune homme tue son ami et se rend après l'arrestation de sa mère

Une tragédie a frappé Rufisque ce week-end. Une altercation entre deux amis a viré au drame. Aux alentours de 03h du matin, samedi dernier, aux abords du terrain de basket situé entre les quartiers Dangou et Darou Salam, une dispute entre M. A. Ndiaye et A. Gueye, tous deux âgés de 23 ans, a eu à une issue fatale.



Selon des sources proches de l'affaire, les deux jeunes hommes, connus pour se retrouver régulièrement avec leurs amis pour consommer du chanvre indien et de l'alcool, ont commencé à se quereller. La dispute a rapidement dégénéré, et M. A. Ndiaye s'est emparé d'un tesson de bouteille, assénant un coup fatal à A. Gueye au niveau du bras. Selon les informations de L'Observateur, la coupure a touché une veine, entraînant une hémorragie massive.



Dans un effort désespéré pour sauver leur ami, les compagnons d'A. Gueye l'ont transporté en moto Jakarta jusqu'au siège de la 14ème Compagnie d'incendie et de secours de Rufisque. Malgré la rapidité de leur intervention, la victime a succombé à ses blessures avant d'atteindre l'hôpital.



Suite à la mort d'A. Gueye, M. A. Ndiaye a pris la fuite. Les forces de l'ordre ont ouvert une enquête et lancé des recherches. Ne parvenant pas à le retrouver, ils ont interrogé sa mère et l'ont arrêté. Réalisant la gravité de la situation et l'interpellation de sa mère, M. A. Ndiaye s'est finalement rendu aux autorités et a été placé en garde à vue. A. Gueye a été inhumé hier dimanche au cimetière de Dangou à Rufisque. Sa mort a suscité une vague d'émotion et de réflexion sur les comportements déviants de certains jeunes de la localité.



Pour de nombreux Rufisquois, ce drame met en lumière un problème persistant : la consommation de drogue et d’alcool par les jeunes dans les quartiers. La police, quant à elle, intensifie ses patrouilles et ses descentes pour traquer les jeunes délinquants.