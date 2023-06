Rugby - Pré-qualification JO 2024: le sélectionneur national dévoile la liste des 12 joueurs retenus

Le sélectionneur de l'équipe nationale de rugby à VII, Boubacar Diatta, a publié ce mardi 13 juin, la liste des 12 joueurs qui vont prendre part au tournoi pré-qualificatif pour les prochains Jeux Olympiques, Paris 2024.



Ce tournoi communément appelé Africa men's seven se jouera à l'Ile Maurice les 24 et 25 juin. Douze (12) équipes nationales se disputeront les trois premières places qualificatives pour le second tour. Le Sénégal va évoluer dans la poule C en compagnie du Cameroun, de l'Égypte et de la Côte d'Ivoire.



La liste des 12 joueurs retenus



Serigne. M SY Ndoye (Yoff), Vieux Sy (Requins), Ibrahima Diaby (Diambars), Benjamin Sagno (Kirene), Mansour Sall (Kirene), Ameth Thiana (Kirene), Amadou Diaw (Asfa), Abdou Lom (Asfa), Abou SY (Asfa), Mamadou Sarr (Asfa), Antoine. J Mendes, (Asfa), Insa Thior (Asfa).



La délégation s'envolera pour l'Ile Maurice le 20 juin.