Rugby : les « Lions » à Kampala pour les besoins de la Coupe d’Afrique Sevens

En terre Ougandaise pour participer à la Coupe d’Afrique Sevens, les « Lions » du Rugby ont un double objectif à atteindre : « la qualification à la Coupe du monde de Rugby en Afrique du Sud et la progression du Sénégal dans le classement africain », a fait savoir le président de la Fédération sénégalaise de Rugby, Me Guedel Ndiaye, qui a reçu la délégation sénégalaise, mardi, avant leur départ sur Kampala.



Selon le quotidien sportif « Stades », l’équipe victorieuse de Sénégal / Kenya se qualifie au second tour, tandis que le vaincu jouera le classement. Le vainqueur de la Coupe d’ Afrique décrochera son ticket pour la Coupe du Monde de Rugby Sevens, qui se déroulera pour la première fois sur le sol africain, en Afrique du Sud, au mois de septembre 2022. L’équipe vice-championne va jouer les barrages.



Namibie, Tunisie, Ouganda, Zambie, Cameroun, Burkina Faso, Botswana, Ghana, Zimbabwe, Île Maurice, Burundi et Madagascar sont les autres pays qui vont participer à cette compétition.