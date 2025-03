Ruissellement des eaux usées aux HLM : les habitants évoquent leurs calvaires

Après l’intervention de l’Office national de l’assainissement (ONAS), les habitants des HLM 5 dans l'arrondissement de Grand Dakar, département de Dakar, retrouvent un certain répit avec l’évacuation des eaux usés qui polluaient leur quartier. Pourtant, l’odeur nauséabonde demeure et l’insalubrité reste une préoccupation majeure. Face à cette situation, les résidents exhortent les autorités à prendre des mesures durables.



« Les HLM, plus particulièrement les HLM 5, nous vivons un calvaire depuis des années. Le problème est très récurant », a indiqué un des locataires des HLM 5 qui parle d’une situation déplorable.



Malgré les travaux réalisés par l’ONAS, Assane Guèye, père de famille, se dit inquiet face à la situation. « Nous vivons un calvaire très récurant ici aux HLM. Chaque deux semaine maximum, on arrive plus à utiliser nos douches. Parce que l’eau dégage l’odeur nauséabonde », martèle Assane Guèye.



Yasmine Benjelloun, habitante du quartier, parle d’une situation intenable avant l’intervention de l’ONAS. « Il y a 6 mois, sinon plus que nous vivons cette situation. C’est vraiment déplorable, intenable et invivable avec les eaux usées qui dégagent dans des maisons », a-t-elle expliqué. Toutefois, ces habitants des HLM interpellent les autorités à trouver une solution définitive à cette situation.



L’inondation des maisons par les eaux usées en provenance des canalisations, a engendré une insalubrité grandissante exposant les familles à des risques sanitaires majeurs, livre iRadio.