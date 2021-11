Rumeurs sur le rejet de la liste de son parti : Thierno Alassane Sall dit n'avoir reçu aucune notification et reste optimiste

Le leader de la République des valeurs, Thierno Alassane Sall a réagi aux rumeurs faisant état d'un rejet de la liste de son parti pour la ville de Thiès, en marge des élections locales de janvier 2022. Il a affirmé n'avoir reçu aucune notification officielle et reste optimiste pour la suite.



« Des rumeurs infondées font état du rejet des listes République des Valeurs/Réewum Ngor pour la ville et les communes de Thiès. Aucune notification officielle n'a été faite en ce sens et nous sommes optimistes pour la suite», a posté l'ancien ministre sur sa page Facebook.