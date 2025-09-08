Rupture du contrat avec GFM : Toussaint Manga apporte des éclaircissements

Le directeur de la Loterie Nationale du Sénégal (LONASE), Toussaint Manga, a apporté des éclaircissements sur la polémique entourant le contrat résilié de 100 millions F Cfa qui l'oppose au Groupe Futurs Médias (GFM) . Lors de l'émission SELEBEYOONT du dimanche 7 septembre, sur Walf Tv, Toussaint Manga a souligné que : « Ce n’est pas un contrat de publicité. C’est un contrat d’exploitation ».



« Moi, je raisonne en termes de rentabilité économique. Je dois rappeler que la LONASE est une entreprise commerciale, ce n’est pas l’État qui la finance et qui lui dicte son fonctionnement. Non. La LONASE est une entreprise indépendante, qui s’active et qui est responsable des revenus de ses employés et qui finance ses activités. La LONASE n’est pas une direction comme le Centre des Œuvres Universitaires de Dakar (COUD), dont les employés sont payés par l’État. Ce n’est pas comme d’autres directions à qui l’État octroie un budget qui les aide à payer les factures et les salaires des employés. À la LONASE, on nous dit : On te donne le jeu, c’est à toi de te débrouiller pour faire du profit, payer tes employés et financer tes activités, entre autres charges », a-t-il expliqué.



Il a poursuivi : « Notre situation n’est pas pareille aux autres entreprises. Nous, je peux dire que nous sommes des commerçants parce que nous avons des produits comme le Loto, les jeux de grattage, les jeux virtuels… Donc, quand on a autant de marchandises, il est nécessaire de s’asseoir et de penser à une stratégie pour pouvoir les écouler. On a fait un diagnostic sur le PMU, on a pris des décisions importantes en ce sens ».



M. Manga d'expliquer : « Après le PMU, il y a le Loto. Le produit du Loto a deux catégories : le "5 90" et le "4 56". Le "4 56", on l’a confié à la RTS. Le "5 90" n’est confié à aucun support médiatique, il est diffusé sur notre page Facebook. Une descente dans la sous-région a permis de savoir que le système de jeu du Loto est en train de prendre le dessus sur le PMU. Le Togo ne vend même plus de PMU, parce que le Loto au Togo peut générer un milliard de chiffre d’affaires par jour. Pareil pour la Côte d’Ivoire. C’est là que je me suis dit : "Pourquoi ne pas faire comme eux ?" Je suis un commerçant, je vends, je cherche du profit. Donc, si je vois qu’un autre qui vend les mêmes produits que moi s’en sort bien, je dois chercher à comprendre comment il fonctionne. Ils m’ont fait comprendre que le Loto nécessite une promotion, des supports médiatiques pour inciter les utilisateurs à acheter, et également pour pouvoir le suivre, car avant d'acheter, il faut d'abord que la personne sache ce que c'est ».





C'est dans cette situation, a informé Toussaint Manga, que la publicité été confié au GFM : « Comme il faut des supports, on s’est dit qu’il nous fallait une télévision. Mais on ne pouvait pas l’amener à la RTS parce qu’il y avait déjà l’autre loto, on ne peut pas accumuler deux produits sur le même support. Il nous fallait donc trouver une alternative. On a exploré le secteur privé, comme on a confié à la RTS le PMU et le Loto "5 56", et à Walf la promotion du Loto, on a décidé de confier à GFM le Loto, parce qu’il faut le dire, sur les champs médiatiques, personne ne pourra dire que ce n’est pas une bonne cible ».



« Mais quand on s’est renseigné à GFM », a signalé Toussaint Manga, « on nous a dit que pour avoir un temps d’antenne quotidien, chaque jour, toute l’année, et faire les tirages du Loto, la facture s'élèverait à 300, voire 400 millions, selon leurs tarifs. C’est ce que GFM nous a proposé. J’ai clairement dit que je ne pourrais pas l’accepter parce que c’est trop cher et que ça ne nous arrangerait pas. Je ne voulais pas payer plus que ce que j’ai payé à la RTS. Je leur ai fait savoir qu’il y a un autre média avec qui j’ai déjà discuté. Et s’ils acceptaient, je traiterais avec eux. C’est de là que viennent les fameux 100 millions. Je leur ai dit que je ne pouvais pas dépasser ce montant. Ils m’ont notifié que ce serait difficile avec ce que je veux comme publicité, car le temps d’antenne quotidien n’est pas facile à obtenir. J’ai répliqué en disant que j’aimerais, au lieu d’un contrat de temps d’antenne, que l’on trouve un terrain d’entente sur une convention afin de pouvoir travailler ensemble. Les 100 millions que l’on a payés pour avoir du temps d’antenne à GFM ne sont pas une somme qu’on leur a remise pour qu’ensuite on se retourne s'asseoir tranquillement et leur demander : "Parlez de nous ici ou affichez-nous là" ».



Par ailleurs, le directeur de la Lonase a estimé que les supports médiatiques ne rapportaient pas grand choses en terme de profit ce qui est selon lui inacceptable. Il a sorti des fiches datent des mois de juillet et d’août pour confirmer ses dires. «Le Loto confié à la RTS génère un profit d’environ 15 à 16 millions par jour et 467 millions par mois. Le Loto qui passe sur Facebook, tourne autour de 3 ou 4 millions par jour et environ 100 millions par mois. Et ces chiffres, comparés à ceux de la sous-région, montrent que nous n’exploitons pas normalement notre Loto. On ne peut pas, en ces temps où le Loto est en vogue et où les sociétés de loterie gagnent au-delà d’un milliard par jour, gagner moins de 500 millions par mois au Sénégal ».



Le directeur de la Lonase a déclaré que sa priorité c'est faire du profit et rehaussé l'entreprise car si jamais il y a problème, c'est lui qui sera tenu pour responsable. «Si jamais l’entreprise n’arrive pas à faire des bénéfices et peine à payer les salaires, c’est moi qui serais interpellé. J’ai donc l’obligation d’amener l’entreprise du niveau A où je l’ai trouvée au niveau B. Pour cela, moi, en tant que commerçant, j’ai l’obligation d’exploiter toutes les stratégies pour faire du profit. Je suis sûr que si l’on diffuse le Loto à la télé, on gagnera plus, parce que le Loto, c’est de la promotion, c’est de la publicité. Et tout le monde n’a pas Facebook, c’est pourquoi j’ai décidé de le confier à GFM. Les 100 millions dont on parle, si on exploite bien le Loto, cela pourrait générer jusqu’à 5 ou 6 milliards. On m’a confié une entreprise et on attend de moi des résultats. Demain, si je dois rendre compte au Président et au Premier ministre, je dois démontrer comment j’ai réussi à élever l’entreprise, et c’est ça ma priorité», a-t-il lancé.