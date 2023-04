Russie: une campagne de conscription de printemps numérique

Des convocations militaires pour les handicapés en fauteuils roulants ou pour les pères de familles nombreuses, c’est fini, en tout cas sur le papier pour très bientôt. La Russie prépare depuis le 25 novembre dernier, date d'un décret de Vladimir Poutine, une base de données centralisée pour les citoyens russes redevables du service militaire. Parmi les informations enregistrées : le niveau d'éducation, le lieu de résidence, les numéros de téléphone portable et courriels.



Précisions de l'amiral Vladimir Tsimlyansky, responsable de l'organisation et de la mobilisation à l'état-major général des Forces armées russes : « À l'avenir, ces informations seront utilisées autant que possible dans les opérations d'enregistrement et de conscription, y compris afin d'éviter les cas de conscription déraisonnable de citoyens pour le service militaire. »



« Les plans de l'état-major ne prévoient pas une deuxième vague de mobilisation »

« Je voudrais tous vous assurer, dit-il également, que les plans de l'état-major ne prévoient pas une deuxième vague de mobilisation. Ceux qui ont déjà été appelés au service militaire, ainsi que les citoyens qui ont volontairement exprimé le désir de participer à l'opération spéciale, suffisent amplement à remplir les tâches assignées. »



Selon le quotidien Vedomosti, de nombreuses autres informations pourraient être jointes à cette base de données militaires: le casier judiciaire, l'imposition, les pratiques sportives ; le tout devant être terminé au plus tard d'ici au 1er avril 2024, précision qui figure dans un décret de Vladimir Poutine qui date du 25 novembre 2022.



D'ici là c'est promis, a dit le chef du comité de la Douma sur la défense, les conscrits ne seront pas envoyés pour servir dans les « nouvelles régions de Russie », soit les territoires annexés en septembre 2022.