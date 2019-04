Rwanda: 25e anniversaire du génocide, coup d’envoi des commémorations

Au Rwanda, dans six jours c’est le début des commémorations du génocide des Tutsis. Il y a 25 ans, entre 800 000 et 1 000 000 Tutsis et Hutus modérés étaient massacrés par des Hutus. RFI vous propose tout au long de la semaine une série de reportages sur le génocide et ses conséquences. Samedi, à Nyanza, le président Paul Kagame a participé à l’Umuganda, le travail communautaire obligatoire destiné à renforcer l’unité nationale, donnant par là même le coup d’envoi à la préparation des commémorations. Reportage à Kigali de nos envoyés spéciaux Pierre Firtion (audio) et Pierre René-Worms (photos).