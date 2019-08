SDE: le Directeur général Abdoul Ball soutient que la société ne doit pas 11 milliards FCFA à l’Onas

Le Directeur général de la Sénégalaise des eaux (Sde), Abdoul Ball, a soutenu dimanche sur I-radio, que la société ne doit pas 11 milliards FCFA à la l’Office National de l'Assainissement du Sénégal (Onas).A la question de savoir si la Sde doit 11 milliards FCFA à l’Onas, M. Ball répond par la négation. « Non, absolument non. Nous avons déjà contesté cette décision de justice. Et puis ce serait immoral si jamais cette décision passait. Je serai absolument déçu pour notre pays, car on doit de baser sur le contrat d’affermage pour juger cela et non sur des relations contractuelles ».Le Dg de la Sde dit alerter toutes les autorités, parce que ce serait (bizarre) que quelqu’un se lève et dire vous me devez de l’argent sans apporter la preuve. « Si aujourd’hui l’Onas avait pu démontrer que la Sde avait encaissé 11 milliards FCFA, ils auraient raison. Mais facturer ce montent dont une partie est due par l’administration qui a dit je vous paierai. Je n’ai jamais vu ça dans ma vie professionnelle ».

La Sénégalaise des Eaux (SDE) a été lourdement condamnée par le Tribunal du commerce de Dakar, hier. Selon "Libération", elle a été condamnée à payer à l'Office national de l'assainissement du Sénégal (Onas), 11.128.993.613 FCfa, outre 50.000.000 de FCfa à titre de dommages et intérêts. Les juges ont aussi ordonné l'exécution provisoire à hauteur de 11.128 993.613 FCfa. Ce qui veut dire que les comptes de la Sde peuvent être saisis à tout moment.