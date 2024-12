SEDIMA SA apporte des éclaircissements et annonce un projet d’ouverture de son capital

La Direction Générale de SEDIMA SA a confirmé, dans un communiqué publié le 25 décembre 2024, que l’entreprise n’est pas en vente. Elle a précisé son engagement dans un projet d’ouverture de capital, c’est à dire accueillir de nouveaux investisseurs par le biais de l'émission de titres ou d'actions.



« Faisant écho aux informations relayées dans la presse, la Direction Générale de SEDIMA SA tient à confirmer, dans un souci de transparence, l’engagement de l’entreprise dans un projet d’ouverture de son capital », peut-on lire dans le document.



Cette initiative s’inscrit dans la dynamique de croissance d’une entreprise forte de cinquante ans d’expérience. « Portée par une histoire riche et inspirante, SEDIMA a su évoluer de ‘la vision d’un homme, la passion d’une équipe’ à ‘la passion d’un homme, la vision d’une équipe’ », souligne la note parvenue à PressAfrik.



L’objectif de ce projet est de « renforcer la pérennité de l’entreprise et à préparer les générations futures à relever les défis croissants d’un environnement économique en forte mutation ». SEDIMA y voit également une opportunité « de perfectionner ses outils, d’élargir son expertise et d’accroître ses ambitions à l’échelle internationale », tout en restant fidèle à son identité africaine.



Des discussions sont en cours avec plusieurs partenaires, mais « bien qu’aucune décision définitive n’ait encore été arrêtée », l’entreprise tient à rassurer ses collaborateurs et parties prenantes que « les intérêts de SEDIMA et de son personnel resteront au cœur de chaque démarche ».



La Direction conclut en réaffirmant son engagement envers « l’excellence et la durabilité », convaincue que cette évolution constitue « une étape déterminante dans sa mission de servir le Sénégal, l’Afrique et le monde avec fierté et ambition ».