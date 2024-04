SEN’EAU annonce des perturbations dans la distribution de l’eau potable à Fann Résidence, Fann Hock, Point E, Medina…

Des perturbations seront notées dans la distribution de l’eau potable à Fann Résidence, Fann Hock, Point E, Gueule tapée et Medina, le dimanche 07 avril 2024 à partir de 08 heures.



« La SEN'EAU informe ses clients que, dans le cadre du projet de réhabilitation du collecteur d'assainissement Hann Fann, des travaux de dévoiement de réseaux d'eau potable sont prévus sur l'Avenue Cheikh Anta Diop à hauteur du Couloir de la mort de I'UCAD le dimanche 07 avril 2024 à partir de 08 heures », lit-on dans un communiqué.



« Cette intervention entrainera des perturbations du service de distribution d'eau potable dans les localités suivantes : Fann Résidence, Fann Hock, Point E, Gueule tapée et Medina », précise-t-on.

La SEN’EAU informe que la distribution reviendra progressivement à la normale dès la fin des travaux prévue le même jour dans la soirée.



« Un dispositif de camions citernes sera déployé pour soulager les zones les plus impactées », peut-on lire dans le communiqué.